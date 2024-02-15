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15 февраля, 22:54

«Айнтрахт» не удержал победу над «Юнионом»

Руслан Минаев
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«Айнтрахт» на выезде сыграл вничью с «Юнионом» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций — 2:2.

У гостей голы забивали Фарес Шаиби и Саша Калайджич. Хозяева сравняли счет, уступая 0:2. У бельгийского клуба отметились Матиас Расмуссен и Густав Нильссон.

Лига конференций. 1/16 финала
15 февр, 20:45. Lotto Park (Брюссель)
Юнион
2:2
Айнтрахт Ф

«Олимпиакос» победил «Ференцварош» в домашнем матче — 1:0. Гол забил Аюб Эль-Кааби.

Лига конференций. 1/16 финала
15 февр, 20:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
1:0
Ференцварош

«Мольде» дома обыграл «Легию» — 3:2, а «Штурм» разгромил в домашнем матче «Слован» — 4:1.

Лига конференций. 1/16 финала
15 февр, 20:45. Aker Stadion (Molde) (Мольде)
Мольде
3:2
Легия
Лига конференций. 1/16 финала
15 февр, 20:45. Merkur Arena (Грац)
Штурм
4:1
Слован Бр

Лига конференций
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Легия
ФК Мольде
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Слован
ФК Ференцварош
ФК Штурм
ФК Юнион
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