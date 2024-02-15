«Айнтрахт» не удержал победу над «Юнионом»
«Айнтрахт» на выезде сыграл вничью с «Юнионом» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций — 2:2.
У гостей голы забивали Фарес Шаиби и Саша Калайджич. Хозяева сравняли счет, уступая 0:2. У бельгийского клуба отметились Матиас Расмуссен и Густав Нильссон.
«Олимпиакос» победил «Ференцварош» в домашнем матче — 1:0. Гол забил Аюб Эль-Кааби.
«Мольде» дома обыграл «Легию» — 3:2, а «Штурм» разгромил в домашнем матче «Слован» — 4:1.
Новости
25 дек 2023 15:31
2
18 дек 2023 16:17
13
15 дек 2023 13:37
11