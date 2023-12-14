Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть ХИК в Лиге конференций

ПАОК на своем поле одержал победу над финским ХИКом в 6-м туре группового турнира Лиги конференций — 4:2.

Голом за греческий клуб отметился Магомед Оздоев. Россиянин отличился на 33-й минуте. Еще по одному мячу забили Иоаннис Константелиас (47-я минута) и Томас Мург (85-я) и Томас Мург. На 53-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник ХИКа Йоона Тойвио.

За гостей отличились Боян Радулович (6-я минута) и Перпарим Хетемай, реализовавший пенальти в концовке.

ПАОК (16 очков) финишировал на первом месте в группе G и вышел в плей-офф Лиги конференций. Также в плей-офф попал «Айнтрахт» (9), занявший вторую строчку в квартете.

Из других групп в плей-офф турнира вышли: «Фенербахче» и «Лудогорец» (группа H), «Фиорентина» и «Ференцварош» (группа F), а также «Астон Вилла» и «Легия» (группа E).