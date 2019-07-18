Зеленский наградил молодежную сборную Украины орденами "За заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "За заслуги" III степени футболистов молодежной сборной страны, сообщает официальный сайт главы государства. Игроки получили награды за победу на молодежном чемпионате мира-2019.

Тренеры команды Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко и Вячеслав Руженцев получили звания "Заслуженный работник физкультуры и спорта Украины". Главный тренер Александр Петраков уже имеет данный статус.

Ранее футболисты получили звания мастеров спорта международного класса. В финальном матче украинцы победили Корею со счетом 3:1.