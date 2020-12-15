Юношеская сборная России одержала победу над «Динамо»

Юношеская сборная России (игроки 2006 года рождения) провела заключительный для всех национальных команд сбор в 2020 году.

Команда под руководством Ролана Гусева тренировалась в Москве в манеже «Спартак» и там же провела два контрольных матча: с подмосковным «Мастер-Сатурном» (3:1) и московским «Динамо» (3:0). Оба соперника были представлены игроками старшего возраста (2005 год рождения).

Полузащитник «Чертаново» Иван Бобер отличился за сборную в четвертом матче подряд: на текущем сборе оба раза он забил со штрафных ударов. Также в обеих встречах голами отметился Кирилл Чебураков из «Ростова». Следующий сбор команды запланирован на февраль.

Доволен самоотдачей ребят, игрой в отборе, борьбой на поле и общей дисциплиной, — сказал старший тренер сборной Ролан Гусев. — Конечно, мы видим и определенные пробелы в игре — как тактического, так и технического характера. Будем работать над этим в дальнейшем.

Благодарен всем без исключения ребятам за проведенный сбор. Костяк команды постепенно вырисовывается. Уже понимаю, какую схему предложить, чтобы игрокам было проще демонстрировать лучшие качества. У нас набирается обойма футболистов, тем не менее планируем и дальше просматривать игроков. Хотим видеть конкуренцию на каждой позиции.

Конечно, есть большое желание попробовать себя на уровне сборных, сыграть с европейскими командами. Но все мы понимаем, что в текущих условиях сложно сказать, когда именно это может случиться".

Россия (2006 г.р.) — «Мастер-Сатурн» (2005 г.р.) — 3:1

Голы: Бобер, 3 (1:0). Алекса Станисавлевич, 7 (2:0). Чебураков, 34 (3:0). Осицин, 67 (3:1)

Россия (2006 г.р.) — «Динамо» (2005 г.р.) — 3:0

Голы: Волков, 20 (1:0). Чебураков, 27 (2:0). Бобер, 46 (3:0).