Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев вызван в молодежную сборную России. Он заменит Адамова

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев вызван в состав молодежной сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2021 года. Россияне сыграют против сборных Эстонии (9 октября, «Арена Химки») и Латвии (13 октября, стадион «Сконто»), сообщает сайт РФС.

В то же время вратарь «Краснодара-2» Денис Адамов не сможет прибыть в расположение сборной из клуба и принять участие в играх по состоянию здоровья.