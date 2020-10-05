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Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев вызван в молодежную сборную России. Он заменит Адамова

15:00
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Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев вызван в состав молодежной сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2021 года. Россияне сыграют против сборных Эстонии (9 октября, «Арена Химки») и Латвии (13 октября, стадион «Сконто»), сообщает сайт РФС.

В то же время вратарь «Краснодара-2» Денис Адамов не сможет прибыть в расположение сборной из клуба и принять участие в играх по состоянию здоровья.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212412

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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