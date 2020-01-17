Валерий Брагин: «Замулу ждет хорошее будущее»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин побывал в гостях редакции «СЭ» и рассказал о прошедшем МЧМ, работе с новым помощником — Игорем Ларионовым, а также перспективах игроков молодежной сборной во взрослом хоккее.

— Нас всех приятно удивил Егор Замула, до этого турнира широкой публике не известный. На днях он заявил, что играл с травмой, о которой не хотел говорить, чтобы попасть в состав на МЧМ, и в ближайшее время ему сделают операцию.

— Врачи сказали, что это можно сделать и после окончания сезона. У него какой-то врожденный дефект, а не полученный в ходе карьеры. Я тонкостей не знаю, мне об этом рассказал доктор. Эта проблема иногда его мучает, иногда — нет. Это его решение.

— Замула скрывал травму?

— В Челябинске он сделал углубленное МРТ, по результатам которого ему и сказали. Просто раньше не делал.

— О Егоре слышали немногие, хоть он и набирал очки в юниорской лиге. Его игра приятно удивила. У него хорошее будущее или один турнир на эмоциях сыграл?

— Нет, он здорово сыграл на Суперсерии. Я смотрел несколько его матчей за клуб, там он спокойно проводит по 30 минут, выходит в большинстве и меньшинстве. Сами видели — здорово играет на синей линии, в обороне проблем больших нет, габаритный. Он окрепнет физически, и его ждет хорошее будущее. Задняя линия у этого созыва подобралась перспективная.

— Как отреагировали, что Замула сравнил канадцев с латышами?

— Каждый год такое происходит. Не помните, как Кузнецов высказывался? В этом возрасти эмоции бурлят, тем более, когда обыграли 6:0 канадцев. А он часто выходит на лед против них. Потом Егор остыл и извинился.(Михаил Зислис, Игорь Еронко)

Первое большое интервью Брагина после МЧМ. О Ларионове, финале с Канадой и будущем звезд сборной в КХЛ и НХЛ