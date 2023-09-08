Узбекистан — Россия: прямая трансляция матча молодежной сборной
Прямая трансляция матча молодежной сборной России с Узбекистаном начнется в 15.55 мск
Молодежная сборная России сыграет с национальной командой Узбекистана в товарищеском матче 8 сентября, в пятницу. Встреча пройдет в городе Бухара (Узбекистан) на одноименной арене, начало — в 16.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию матча Россия U21 — Узбекистан U21 можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 15.55.
«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями матча.
Свой последний матч молодежная сборная России провела 18 июня 2023 года. Тогда команда тренера Ивана Шабарова уступила с минимальным счетом «Торпедо-БелАЗ» (0:1).
11 сентября российская сборная проведет вторую игру со сверстниками из Узбекистана. Начало — в 16.00. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте «СЭ».
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