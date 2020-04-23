УЕФА примет решение о молодежном Евро-2021 на совещании 27 мая

УЕФА сообщил о возможности перенести молодежный чемпионат Европы, который должен пройти в 2021 году.

Варианты переноса чемпионата Европы среди юношей до 21 года будут представлены и проанализированы комитетом по командным соревнованиям. Окончательное решение будет принято на следующем совещании организации 27 мая, отмечает пресс-служба союза.

Ранее УЕФА перенес взрослый Евро-2020 на следующий год в связи с пандемией коронавируса.

Молодежный чемпионат Европы должен пройти с 9 по 26 июня 2021 года в Венгрии и Словении.