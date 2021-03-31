Тренер «молодежки» Англии заявил, что работа в команде совершенно невозможна

Главный тренер молодежной сборной Англии Эйди Бутройд прокомментировал работу в национальной команде.

«Работа в молодежке Англии совершенно невозможна. Отчасти причина того, что мы не выигрываем этот турнир в течение 37 лет, заключается в том, что роль нашей команды — вывести игроков в основную сборную. Мы выиграли много матчей в младших возрастных группах, и по мере того, как игроки взрослели, их забирали. Можете ли вы представить себе, как тренер резервной команды идет к тренеру основной и просит, чтобы его лучший игрок выиграл чемпионат резервной команды? Это никогда не произойдет», — приводит слова Бутройда BBC Sport.