Тренер «молодежки» Англии заявил, что работа в команде совершенно невозможна
Главный тренер молодежной сборной Англии Эйди Бутройд прокомментировал работу в национальной команде.
«Работа в молодежке Англии совершенно невозможна. Отчасти причина того, что мы не выигрываем этот турнир в течение 37 лет, заключается в том, что роль нашей команды — вывести игроков в основную сборную. Мы выиграли много матчей в младших возрастных группах, и по мере того, как игроки взрослели, их забирали. Можете ли вы представить себе, как тренер резервной команды идет к тренеру основной и просит, чтобы его лучший игрок выиграл чемпионат резервной команды? Это никогда не произойдет», — приводит слова Бутройда BBC Sport.
На молодежном Евро-2021 сборная Англии после двух матчей не имеет очков, уступив Швейцарии (0:1) и Португалии (0:2). Англичане имеют очень мало шансов пройти в плей-офф турнира, если обыграют Хорватию.
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