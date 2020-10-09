Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов после матча отборочного турнира Евро-2021 с Эстонией (4:0) прокомментировал слова Сергея Юрана о том, что он «не очень авторитетный тренер».

— Насколько удался второй тайм?

— С точки зрения взаимодействия нам есть, что улучшать, потому что были неоправданные потери и моменты, когда нарывались на ответные атаки соперника и когда 3-4 эпизоды обязаны были завершать мячами. А еще нереализованный пенальти. В совокупности это привело к такому маленькому минусу, но плюсы перевешивают. Будем работать над реализацией.

— Вами интересовался клуб РПЛ. Насколько это актуально, учитывая ваш завершающийся контракт?

— Не очень хотелось бы комментировать какие-то клубные дела. Мой контракт в скором времени завершается, и ни с кем из руководства диалога не было. Нам надо завершить квалификацию и дальше смотреть. Мы с огромным уважением друг к другу относимся, и находимся в диалоге. Посмотрим, к чему это приведет. Иногда моя фамилия всплывает в прессе, и мне очень приятно, что на нашу работу обращают внимание.

— После перерыва вы выпустили на поле несколько воспитанников «Краснодара». Надеялись, что сработает их налаженное в клубе взаимопонимание?

— Гоню от себя мысли от клубных принадлежностей. У нас есть качественные ребята, высокообразованные, индивидуально сильные. При выборе позиций у нас нет пристрастий тому или иному клубу, потому что сборная должна состоять из сильнейших футболистов.

— Как поддержали Ивана Игнатьева после незабитого пенальти?

— Я думаю, это его мотивирует больше трудиться. Бывает, и великие люди не забивают. Что делать? Другой вопрос — как сам Игнатьев к этому отнесется. С нашей стороны будет всесторонняя поддержка.

— Как относитесь к предматчевому высказыванию Сергея Юрана о том, что вы — недостаточно авторитетный тренер для молодежной сборной?

— Тяжело сказать, не видел. У каждого свое мнение, и он вправе его высказать. Странно, что коллега так высказывается о коллеге. Мы живем в таком мире обществе, когда мировоззрения и ценности начинают падать. Мне кажется, нужно с уважением друг к другу относиться.

Сборная России за тур до конца отборочного турнира лидирует в таблице, на 4 очка опережая Польшу, которая провела на одну игру меньше.

На Евро-2021 выйдут победители групп и лучшие пять команд среди занявших вторые места. В последнем туре Россия встретится на выезде с Латвией, игра состоится 13 октября.

Финальный турнир молодежного Евро пройдет с 9 по 26 июня 2021 года в Словении и Венгрии (Евгений Белоусов).