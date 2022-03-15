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Сегодня, 12:21

Галактионов объяснил выбор состава молодежной сборной России на мартовский сбор

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал о подборе футболистов в состав команды на мартовский сбор.

«Одна из главных задач молодежной сборной — соблюдение выстроенной вертикали спортивного департамента, где в основу заложена подготовка кадров для национальной сборной и поиск молодых, талантливых футболистов, которые ярко проявляют себя в юношеских сборных командах и получают игровую практику на уровне премьер-лиги.

С целью дальнейшего развития команды на ближайший сбор вызваны восемь игроков 18-19 лет, играющие в премьер-лиге и имеющие шанс в ближайшей перспективе стать костяком сборной нового созыва.

К сожалению, из-за текущего состояния здоровья на этом сборе мы не сможем рассчитывать на голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско, а также травмированного 19-летнего вратаря «Зенита» Даниила Одоевского. Из-за сложностей, связанных с логистикой, не будут вызваны также наши ребята, выступающие в Испании — Никита Иосифов и Эдгар Севикян», — приводит официальный сайт РФС слова Галактионова.

Молодежная сборная России проведет сбор на базе в Новогорске с 19 по 27 марта.

Источник: https://rfs.ru/news/215434
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
Михаил Галактионов
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