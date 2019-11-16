Сборная России сыграла вничью с Уэльсом в отборе Евро U19

Сборная России сыграла вничью с командой Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 U19 (2:2). Голами в составе россиян отметились нападающий Кирилл Косарев и защитник Данила Прохин.

Сборная Уэльса занимает 1-е место в группе E, имея в активе 4 очка. Россия с 2 баллами располагается на 3-й строчке.

Чемпионат Европы U19

Группа 5

Россия U19 — Уэльс U19 — 2:2 (1:0)

Голы: Косарев, 30 (1:0). Уильямс, 66 — с пенальти (1:1). Уильямс, 82 — с пенальти (1:2). Прохин, 85 (2:2).

Россия U19: Будачев, Вахания, Прохин, Агапов, Быковский, Севикян, Кравцов, Литвинов, Школик (Петров, 67), Оганесян (Герчиков, 54. Данилин, 83), Косарев (Кутовой, 67).

Уэльс U19: Уэбб (Барден, 40), Уильямс, Эванс, Эстли, Боуэн (Смит, 78), Бойс, Хьюз (Пинчард, 46), Пирсон (Гриффитс, 62), Паттерн, Нортон (Дейвис, 62), Адамс.

Предупреждения: Хьюз, 23. Вахания, 56. Быковский, 65. Адамс, 90+1. Паттерн, 90+3. Кравцов, 90+4.

Судья: Невалайнен (Финляндия).

16 ноября. Кардифф. Стадион «Кардифф Интернешнл Спорт Стэдиум».