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21 июня, 23:39

Молодежная сборная Испании разгромила Румынию на чемпионате Европы U21

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Молодежная сборная Испании одержала победу над Румынией в первом туре группового этапа чемпионата Европы U21 — 3:0.

Испанцы открыли счет на 55-й минуте — отличился Алекс Баэна. Семь минут спустя преимущество испанцев удвоил Хуан Миранда. В концовке встречи окончательный счет установил Серхио Гомес.

Сборная Испании с 3 очками лидирует в группе B после первого тура — столько же баллов у Украины, но она уступает по разнице мячей. Хорватия идет третьей, а замыкает квартет сборная Румынии.

Чемпионат Европы U21. Группа B
21 июн, 21:45. ()
Румыния U21
0:3
Испания U21
Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Румынии по футболу
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