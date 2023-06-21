Футбол
Молодежные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Игры
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 20:58

Гол Сабы Сазонова помог молодежной сборной Грузии обыграть Португалию на чемпионате Европы U21

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Молодежная сборная Грузии одержала победу над Португалией в первом туре группового этапа чемпионата Европы U21 — 2:0.

На 37-й минуте сборную Грузии вывел вперед Георги Гагуа. В концовке первого тайма преимущество команды удвоил защитник «Динамо» Саба Сазонов, отличившийся после углового.

В концовке встречи сборная Португалии осталась в меньшинстве — на 76-й минуте красную карточку получил Томаш Араужу.

Чемпионат Европы U21. Группа A
21 июн, 19:00. ()
Грузия U21
2:0
Португалия U21

В параллельном матче группы A сборная Бельгии сыграла вничью с Нидерландами — 0:0

Чемпионат Европы U21. Группа A
21 июн, 19:00. ()
Бельгия U21
0:0
Нидерланды U21

После первого тура сборная Грузии с 3 очками возглавила группу A. Сборные Бельгии и Нидерландов делят вторую и третью строчки с 1 баллом. Португалия замыкает квартет.

В матче группы B молодежная сборная Украины обыграла сверстников из Хорватии — 2:0. Победу украинцам принесли голы Алексея Кащука и Даниила Сикана.

Чемпионат Европы U21. Группа B
21 июн, 19:00. ()
Украина U21
2:0
Хорватия U21

Сборная Украины с 3 очками возглавила группу B. В другом матче этого квартета сыграют Испания и Румыния. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Футбол
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Саба Сазонов
0
Читайте также
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крутая сборная России. И вот почему
Лихачев и Гапонов готовы заменить Жиго?
Англия U-21 - Норвегия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Германия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Азербайджан U-21. Лучшие моменты
Симонян поделился опытом с молодежкой
Герои EURO вернулись домой
Молодежная сборная России начала сбор в Новогорске
Писарев: "Молодежную сборную обвинили во всех смертных грехах"
Россия - Венесуэла: после игры
Алексей Миранчук: "Это был худший матч"
Молодежка возвращается ни с чем
Оранжевый разгром
Смолов и Дзагоев прибыли в молодежку
Начали с поражения...
Российские фанаты перед матчем с Испанией
Сборная России снова лучшая в Европе!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуренко ответил, обгонит ли в ближайшее время белорусский футбол российский
Новости
RSS RSS
Все новости