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Россия сенсационно обыграла Испанию. Что нужно, чтобы попасть на ЧЕ-2023 и Олимпиаду-2024?

Россия обыграла Испанию. Как молодежной сборной попасть на ЧЕ-2023 и Олимпиаду-2024?
22:38
16 ноября. Химки. Россия U21 — Испания U21 — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 ноября. Химки. Россия U21 — Испания U21 — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Молодежная сборная России обыграла Испанию (1:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2023.

В финальный этап напрямую выходят победители девяти отборочных групп, а также лучшая команда из числа занявших второе место. Остальные восемь команд, ставших вторыми, играют стыковые матчи (дома и в гостях), победители также квалифицируются на ЧЕ-2013.

Сейчас турнирная таблица группы С выглядит следующим образом.

И

О

Мячи

1. Испания

6

15

17-4

2. Россия

6

15

15-4

3. Словакия

6

9

11-8

4. Сев. Ирландия

5

6

6-8

5. Литва

6

3

3-15

6. Мальта

6

3

5-18

Согласно регламенту, при равенстве очков в расчет принимаются следующие показатели: 1) личные встречи 2) разность мячей 3) количество забитых мячей, 4) жребий.

Так что при равенстве очков Россия в любом случае будет ниже Испании из-за результата личных матчей — 1:4, 1:0. Чтобы занять первое место и квалифицироваться в финальный турнир напрямую, команде Михаила Галактионова нужно надеяться, что испанцы еще где-то потеряют очки.

Кроме того, молодежный Евро — это одновременно и отборочный турнир на Олимпиаду-2024 в Париже. Напрямую туда попадут три первые команды по итогам ЧЕ-2023. Команда, которая займет четвертое место, будет играть стыковой матч с азиатской сборной.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/eurotwentyone/2021-2023/qgroups/

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