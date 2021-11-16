Россия сенсационно обыграла Испанию. Что нужно, чтобы попасть на ЧЕ-2023 и Олимпиаду-2024?

Молодежная сборная России обыграла Испанию (1:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2023.

В финальный этап напрямую выходят победители девяти отборочных групп, а также лучшая команда из числа занявших второе место. Остальные восемь команд, ставших вторыми, играют стыковые матчи (дома и в гостях), победители также квалифицируются на ЧЕ-2013.

Сейчас турнирная таблица группы С выглядит следующим образом.

И О Мячи 1. Испания 6 15 17-4 2. Россия 6 15 15-4 3. Словакия 6 9 11-8 4. Сев. Ирландия 5 6 6-8 5. Литва 6 3 3-15 6. Мальта 6 3 5-18

Согласно регламенту, при равенстве очков в расчет принимаются следующие показатели: 1) личные встречи 2) разность мячей 3) количество забитых мячей, 4) жребий.

Так что при равенстве очков Россия в любом случае будет ниже Испании из-за результата личных матчей — 1:4, 1:0. Чтобы занять первое место и квалифицироваться в финальный турнир напрямую, команде Михаила Галактионова нужно надеяться, что испанцы еще где-то потеряют очки.

Кроме того, молодежный Евро — это одновременно и отборочный турнир на Олимпиаду-2024 в Париже. Напрямую туда попадут три первые команды по итогам ЧЕ-2023. Команда, которая займет четвертое место, будет играть стыковой матч с азиатской сборной.