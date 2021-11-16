Россия сенсационно обыграла Испанию. Что нужно, чтобы попасть на ЧЕ-2023 и Олимпиаду-2024?
Молодежная сборная России обыграла Испанию (1:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2023.
В финальный этап напрямую выходят победители девяти отборочных групп, а также лучшая команда из числа занявших второе место. Остальные восемь команд, ставших вторыми, играют стыковые матчи (дома и в гостях), победители также квалифицируются на ЧЕ-2013.
Сейчас турнирная таблица группы С выглядит следующим образом.
|
|
И
|
О
|
Мячи
|
1. Испания
|
6
|
15
|
17-4
|
2. Россия
|
6
|
15
|
15-4
|
3. Словакия
|
6
|
9
|
11-8
|
4. Сев. Ирландия
|
5
|
6
|
6-8
|
5. Литва
|
6
|
3
|
3-15
|
6. Мальта
|
6
|
3
|
5-18
Согласно регламенту, при равенстве очков в расчет принимаются следующие показатели: 1) личные встречи 2) разность мячей 3) количество забитых мячей, 4) жребий.
Так что при равенстве очков Россия в любом случае будет ниже Испании из-за результата личных матчей — 1:4, 1:0. Чтобы занять первое место и квалифицироваться в финальный турнир напрямую, команде Михаила Галактионова нужно надеяться, что испанцы еще где-то потеряют очки.
Кроме того, молодежный Евро — это одновременно и отборочный турнир на Олимпиаду-2024 в Париже. Напрямую туда попадут три первые команды по итогам ЧЕ-2023. Команда, которая займет четвертое место, будет играть стыковой матч с азиатской сборной.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/eurotwentyone/2021-2023/qgroups/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю