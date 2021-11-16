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Михаил Галактионов назвал непростым матч молодежки с испанцами

22:39
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов после победы в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023 над Испанией (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку, передает корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

«Матч вышел действительно непростым для нас, — сказал Галактионов. — Во втором тайме удалось забить гол, а дальше, было важно правильно реагировать на действия испанцев. Хотим поблагодарить болельщиков, они — большие молодцы сегодня. В будний день вечером пришли, чтобы поддержать нас, спасибо большое, ваша поддержка чувствовалась сегодня».

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