Михаил Галактионов назвал непростым матч молодежки с испанцами

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов после победы в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023 над Испанией (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку, передает корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

«Матч вышел действительно непростым для нас, — сказал Галактионов. — Во втором тайме удалось забить гол, а дальше, было важно правильно реагировать на действия испанцев. Хотим поблагодарить болельщиков, они — большие молодцы сегодня. В будний день вечером пришли, чтобы поддержать нас, спасибо большое, ваша поддержка чувствовалась сегодня».