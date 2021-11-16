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Раздевалка молодежной сборной России после победы над Испанией. Фото

22:30
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Сборная России со счетом 1:0 победила команду Испании в матче шестого тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 21 года).

Российская команда сохранила вторую строчку в турнирной таблице, набрав 15 очков после шести матчей. Столько же у испанцев, они опережают сборную России по результатам личных встреч, в первом туре испанские футболисты победили россиян со счетом 4:1.

Чемпионат Европы U21. Группа C
16 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Россия U21
1:0
Испания U21
Голы
Тюкавин, 60 (1:0)
Россия U21
Бориско Степанов Кузьмичев Прохин Сильянов Умяров Мухин Марадишвили (Пруцев, 57 ) Хлусевич Агаларов (Тюкавин, 58 ) Севикян (Сулейманов, 47 )
Испания U21
Агирресабала Миранда Фонтан Гильямон Франсес Туррьентес (Гарсия, 53) Венседор (Грагера, 47) Сансет (Камельо, 69) Лобете (Кампос, 46) Руис (Уильямс, 83) Серхио Гомес
Предупреждения
Марадишвили 36, Агаларов 38, Степанов 41, Кузьмичев 62, Сулейманов 73, Мухин 89  -  Туррьентес 34, Венседор 45
Судьи
Йохем Камфайс

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Иван Шитик все материалы автора
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