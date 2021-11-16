Раздевалка молодежной сборной России после победы над Испанией. Фото

Сборная России со счетом 1:0 победила команду Испании в матче шестого тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 21 года).

Российская команда сохранила вторую строчку в турнирной таблице, набрав 15 очков после шести матчей. Столько же у испанцев, они опережают сборную России по результатам личных встреч, в первом туре испанские футболисты победили россиян со счетом 4:1.