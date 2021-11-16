Гол Тюкавина принес молодежной сборной России победу над Испанией

Молодежная сборная России одержала важнейшую победу в рамках отборочного турнира Евро-2023. Россияне на своем поле с минимальным счетом обыграли Испанию — 1:0.

Автором единственного гола во втором тайме стал нападающий Константин Тюкавин, который вышел на замену за несколько минут до этого взятия ворот.

Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15 баллов). Но пока Испания занимает первое место по дополнительным показателям.