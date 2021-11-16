Гол Тюкавина принес молодежной сборной России победу над Испанией
21:52
Молодежная сборная России одержала важнейшую победу в рамках отборочного турнира Евро-2023. Россияне на своем поле с минимальным счетом обыграли Испанию — 1:0.
Автором единственного гола во втором тайме стал нападающий Константин Тюкавин, который вышел на замену за несколько минут до этого взятия ворот.
Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15 баллов). Но пока Испания занимает первое место по дополнительным показателям.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/eurotwentyone/2021-2023/qgroups/
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