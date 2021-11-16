Футбол
Молодёжные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Гол Тюкавина принес молодежной сборной России победу над Испанией

21:52
Молодежная сборная России обыграла Испанию. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Молодежная сборная России обыграла Испанию. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Молодежная сборная России одержала важнейшую победу в рамках отборочного турнира Евро-2023. Россияне на своем поле с минимальным счетом обыграли Испанию — 1:0.

Автором единственного гола во втором тайме стал нападающий Константин Тюкавин, который вышел на замену за несколько минут до этого взятия ворот.

Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15 баллов). Но пока Испания занимает первое место по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы U21. Группа C
16 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Россия U21
1:0
Испания U21
Судьи
Йохем Камфайс

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/eurotwentyone/2021-2023/qgroups/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Куда сходить в Москве? Спортивные мероприятия в ноябре
Взлетай, оружие: что за ракету испытала Россия в космосе
3
109