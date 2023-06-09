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Сегодня, 22:26

РФС поблагодарил Галактионова за работу с молодежной сборной России

Сергей Разин
корреспондент
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Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-служба РФС сообщила об уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера молодежной сборной России.

«РФС выражает благодарность Михаилу Галактионову, который возглавлял молодежную сборную с 2019 года, за профессиональную работу и желает успехов в новом сезоне. Под руководством Михаила Михайловича в 2021 году молодежка впервые за восемь лет выступила в финальной стадии чемпионат Европы U-21», — говорится в сообщении.

Главным тренером назначен Иван Шабаров, который работает с игроками этого возраста с 2019 года.

Галактионов работал с молодежной сборной России с декабря 2018 года. В ноябре 2022 года 38-летний специалист возглавил «Локомотив».

Источник: https://rfs.ru/news/218286
РФС
Молодежная сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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