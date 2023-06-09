РФС назвал состав молодежной сборной России нового созыва

РФС объявил состав молодежной сборной России нового созыва.

В состав национальной команды включены 23 футболиста:

Вратари: Даниил Худяков («Локомотив» Москва), Даниил Веселов («Крылья Советов» Самара), Даниил Голиков («Краснодар»).

Защитники: Ярослав Крашевский («Спартак» Москва), Артем Бескибальный («Строгино» Москва), Денис Першин, Матвей Лукин (оба — ЦСКА Москва), Иван Лепский, Станислав Бессмертный (оба — «Динамо» Москва), Павел Бочаров («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Коледин («Звезда» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Иван Пяткин, Даниил Зорин (оба — «Спартак» Москва), Илья Грибакин («Чертаново» Москва), Данила Козлов, Алексей Барановский, Дмитрий Васильев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Игорь Дмитриев («Ленинградец» Ленинградская область), Иван Зазвонкин («Динамо» Москва), Вадим Раков («Локомотив» Москва).

Нападающие: Павел Мелешин («Спартак» Москва), Александр Кокшаров («Краснодар»).

Команда проведет учебно-тренировочный сбор с 10 по 19 июня в Новогорске и Минске. Сборная проведет два товарищеских матча: 15 июня в Борисове против сборной Белорусии и 18 июня в Жодино с клубом «Торпедо-БелАЗ».