Полузащитник сборной Португалии Виейра признан лучшим игроком молодежного чемпионата Европы
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Лучшим футболистом молодежного чемпионата Европы признан полузащитник сборной Португалии U21 и «Порту» Фабиу Виейра, сообщает 7 июня официальный сайт УЕФА. Он получил приз после окончания финала турнира.
В финале португальцы уступили сборной Германии (0:1). Единственный мяч забил Лукас Нмеча.
21-летний Виейра провел шесть матчей на турнире. В его активе один гол и один результативный пас.
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