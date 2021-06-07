Полузащитник сборной Португалии Виейра признан лучшим игроком молодежного чемпионата Европы

Лучшим футболистом молодежного чемпионата Европы признан полузащитник сборной Португалии U21 и «Порту» Фабиу Виейра, сообщает 7 июня официальный сайт УЕФА. Он получил приз после окончания финала турнира.

В финале португальцы уступили сборной Германии (0:1). Единственный мяч забил Лукас Нмеча.

21-летний Виейра провел шесть матчей на турнире. В его активе один гол и один результативный пас.