Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Полузащитник сборной Португалии Виейра признан лучшим игроком молодежного чемпионата Европы

00:52
Теги:

Лучшим футболистом молодежного чемпионата Европы признан полузащитник сборной Португалии U21 и «Порту» Фабиу Виейра, сообщает 7 июня официальный сайт УЕФА. Он получил приз после окончания финала турнира.

В финале португальцы уступили сборной Германии (0:1). Единственный мяч забил Лукас Нмеча.

21-летний Виейра провел шесть матчей на турнире. В его активе один гол и один результативный пас.

Читайте также

Гол Манджапане в ворота России вошел в топ-10 моментов ЧМ-2021. Видео
Видео: Лоза и Соседов высмеяли Бузову за желание играть во МХАТе
"Воспользуюсь и отпущу": насильник напал на москвичку в туалете метро
В Москве арестован надругавшийся над женщиной в туалете метро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд