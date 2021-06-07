Вратарь молодежки Германии о победе на Евро-2021: «Никто не верил в нас. Мы показали всем, на что способны»
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Вратарь молодежной сборной Германии Финн Дамен поделился впечатлениями от победы в финале Евро-2021 над Португалией (1:0).
«Это потрясающе! Никто не верил в нас. Мы показали всем, на что способны, и гордимся этим. Сегодня мы бежали как сумасшедшие и гордимся своей игрой. Мы становились лучше от игры к игре на протяжении всего турнира, и перед финалом у нас было очень хорошее настроение», — приводит слова Дамена официальный сайт УЕФА.
Германия выиграла турнир в третий раз в своей истории. Лидируют по этому показателю Италия и Испания — по пять побед.
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