Вратарь молодежки Германии о победе на Евро-2021: «Никто не верил в нас. Мы показали всем, на что способны»

Вратарь молодежной сборной Германии Финн Дамен поделился впечатлениями от победы в финале Евро-2021 над Португалией (1:0).

«Это потрясающе! Никто не верил в нас. Мы показали всем, на что способны, и гордимся этим. Сегодня мы бежали как сумасшедшие и гордимся своей игрой. Мы становились лучше от игры к игре на протяжении всего турнира, и перед финалом у нас было очень хорошее настроение», — приводит слова Дамена официальный сайт УЕФА.

Германия выиграла турнир в третий раз в своей истории. Лидируют по этому показателю Италия и Испания — по пять побед.