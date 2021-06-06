Германия обыграла Португалию в финале молодежного чемпионата Европы

Победителем молодежного чемпионата Европы стала сборная Германии. В финале немцы обыграли сборную Португалии (1:0).

Единственный мяч на 49-й минуте забил Лукас Нмеча. Германия выиграла турнир в третий раз в своей истории. Лидируют по этому показателю Италия и Испания — по пять побед.

Молодежный чемпионат Европы

Финал

Германия U21 — Португалия U21 — 1:0 (0:0)

Гол: Нмеча, 49.

Германия U21: Дамен, Раум, Баку, Пипер, Шлоттербек, Дорш (Якобс, 85), Озджан (Штах, 90), Майер, Нмеча (Янельт, 85), Бериша (Буркардт, 68), Вирц (Адейеми, 69).

Португалия U21: Кошта, Далот, Конте (Рамуш, 86), Диогу Лейте, Кейруш, Флорентину (Фернандеш, 83), Виейра, Браганса, Витинья (Жоау Филипе, 60), Мота (Леан, 46), Тиагу Томаш (Шику Консейсау, 59).

Предупреждения: Вирц, 12. Нмеча, 43. Браганса, 58. Озджан, 90. Раум, 90. Жоау Филипе, 90.

Судья: Круашвили (Грузия).

6 июня. Любляна. Стадион «Стожице».