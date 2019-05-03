Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха определился с заявкой на финальный турнир чемпионата Европы–2019 для игроков не старше 2002 года рождения. Первенство пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии. Россияне сыграют в группе с Исландией, Португалией и Венгрией.

Полностью заявка сборной России выглядит слеующим образом:

вратари – Александр Алексеев ("Спартак"), Илья Купцов ("Динамо");

защитники – Даниил Денисов (СШОР "Зенит"), Вадим Конюхов (ЦСКА), Никита Котин ("Крылья Советов"), Богдан Логачев ("Краснодар"), Александр Мухин, Лев Ушахин (оба – "Локомотив");

полузащитники – Тигран Аванесян, Андрей Савинов (оба – ЦСКА), Игорь Воробьёв, Даниил Шамкин ("Зенит"), Степан Мельников, Аслан Муталиев (оба – "Спартак"), Ислам-Бек Губжоков, Дмитрий Кратков (оба – "Краснодар"), Иван Шмаков, Кирилл Щетинин (оба – "Локомотив");

нападающие – Илья Голятов ("Спартак"), Егор Шаповалов (ЦСКА).