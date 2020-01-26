Определились 12 участников футбольного турнира Олимпиады-2020

Стали известны 12 участников футбольного турнира Олимпиады в Токио. Автоматически на турнир отобрались хозяева — сборная Японии.

Европа: Франция, Германия, Румыния и Испания.

Океания: Новая Зеландия.

Африка: Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР.

Азия: Австралия, Саудовская Аравия, Корея.

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в эти дни и завершится 9 февраля. Отбор в КОНКАКАФ пройдет с 20 марта по 1 апреля. От обеих конфедераций в Токио поедут по две сборные.

Футбольный турнир Олимпиады пройдет с 23 июля по 8 августа. В нем могут принять участие игроки не старше 23 лет, также каждая сборная может заявить до трех игроков свыше возрастного лимита.