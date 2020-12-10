Россия узнала соперников на молодежном Евро-2021

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка молодежного чемпионата Европы, где своих соперников узнала и сборная России.

Российская команда попала в группу С, где сыграет ротив Исландии, Дании и Франции.

Группа А: Румыния, Венгрия, Голландия, Германия.

Группа В: Чехия, Словения, Италия, Испания.

Группа С: Исландия, Россия, Дания, Франция.

Группа D: Швейцария, Хорватия, Португалия, Англия.

Молодежный Евро-2021, который примут Венгрия и Словения, имеет уникальный формат и календарь. Групповой турнир и плей-офф пройдут отдельно. Групповой турнир состоится с 24 по 31 марта 2021 года. Все первые и вторые места выйдут в плей-офф, который будет разыгран с 31 мая по 6 июня 2021 года.