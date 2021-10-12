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Молодежная сборная Украины разыграла пенальти, но не забила

12 октября, 20:12

Футболисты молодежной сборной Украины попытались разыграть пенальти в матче отборочного турнира чемпионата Европы против «молодежки» Фарерских островов. Розыгрыш не привел к взятию ворот.

Георгий Судаков вместо удара сделал пас на Артема Бондаренко, который вбежал в штрафную и пробил. Вратарь соперников отразил его удар.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу украинской команды.

Молодежный чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа Н

Украина U21 — Фарерские острова U21 — 1:0 (1:0)

Гол: Эдмундссон, 24, в свои ворота

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Евгений Петров все материалы автора
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