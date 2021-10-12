Молодежная сборная Украины разыграла пенальти, но не забила

Футболисты молодежной сборной Украины попытались разыграть пенальти в матче отборочного турнира чемпионата Европы против «молодежки» Фарерских островов. Розыгрыш не привел к взятию ворот.

Георгий Судаков вместо удара сделал пас на Артема Бондаренко, который вбежал в штрафную и пробил. Вратарь соперников отразил его удар.

Пенальті від Судакова і Бондаренка Фарерам це щось на рівні Анрі-Піреса (олди згадають, може) pic.twitter.com/L4q7Akel8q — Кіт в пушку (@Kotyk_ua) October 12, 2021

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу украинской команды.

Молодежный чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа Н

Украина U21 — Фарерские острова U21 — 1:0 (1:0)

Гол: Эдмундссон, 24, в свои ворота