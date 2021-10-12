Молодежная сборная России разгромила команду Литвы в матче отбора Евро-2023

Молодежная сборная России на выезде одержала крупную победу над Литвой в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2023. Россияне выиграли со счетом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме. Дубль оформил нападающий Константин Тюкавин. Еще один гол литовцы забили в свои ворота.

По ходу встречи травму получил капитан российской команды Наиль Умяров. Он смог покинуть поле только с помощью врачей.

Российская команда набрала 9 очков после четырех матчей. Команда Михаила Галактионова догнала Испанию, но у тех есть матч в запасе.

В ноябре российской команде предстоит сыграть на своем поле против Словакии и Испании.

Чемпионат Европы U21

Группа C

Голы: Тюкавин, 65 (0:1). Узела, 68 — в свои ворота (0:2). Тюкавин, 71 (0:3).

Литва U21: Урбайтис, Янсонас, Н.Зебраускас, Армалас, Узела, Калинаускас (Расимавичюс, 79), Петкевичюс, Раманаускас (К.Зебраускас, 84), Паулаускас (Должников, 79), Зубаускас (Климавичюс, 69), Миласюс (Анисас, 84).

Россия U21: Бориско, Степанов, Прохин, Хлусевич (Классен, 85), Боженов, Умяров (Сулейманов, 64), Пруцев, Марадишвили (Кравцов, 75), Литвинов (Кузьмичев, 85), Мухин, Тюкавин (Игнатов, 85).

Предупреждения: Миласюс, 8. Умяров, 34. Калинаускас, 50. Мухин, 76. Н.Зебраускас, 85. Игнатов, 89.

Судья: Егер (Австрия).

12 октября. Алитус. Стадион SRC Alytus.