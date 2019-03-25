Молодежная сборная России разгромила Норвегию благодаря хет-трику Грулева

Молодежная сборная России в товарищеском матче разгромила Норвегию со счетом 5:1. Хет-трик оформил хавбек "Динамо" Вячеслав Грулев. Еще по мячу забили Александр Ломовицкий из "Спартака" и Роман Тугарев из "Локомотива". Ломовицкому ассистировали форварды "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов. Игра состоялась в испанской Марбелье.
Молодежные сборные (игроки до 21 года)
Товарищеский матч
Россия - Норвегия - 5:1 (1:1)
Голы: Ломовицкий, 12 (1:0). Йонсен, 42 (1:1). Тугарев, 63 (2:1). Грулев, 76 (3:1). Грулев, 80 (4:1). Грулев, 84 (5:1).
Россия: Максименко (Ломаев, 46), Лысов (Круговой, 46), Калугин, Бородин (Киселев, 55), Дивеев (Лапшов, 46), Ломовицкий (Уткин, 46), Голубев (Мусаев, 60), Обляков (Тугарев, 46), Глебов (Адуев, 60), Игнатьев (Грулев, 60), Сулейманов (Глушенков, 46).
25 марта. Марбелья. Стадион "Marbella Football Center".