Молодежная сборная России не будет проводить тренировочные сборы в марте

Молодежная сборная России по футболу не будет проводить тренировочные сборы в марте, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, молодежная команда с футболистами 2002 и 2003 годов рождения не будет собираться в марте. В настоящий момент у сборной нет главного тренера. Отмечается, что в будущем команда может состоять уже из игроков 2004 и 2005 годов рождения с новым тренерским штабом.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера молодежной сборной России претендуют несколько специалистов, включая Михаила Галактионова, возглавляющего «Локомотив».

С февраля 2022 года все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.