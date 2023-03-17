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17 марта, 11:47

Молодежная сборная России не будет проводить тренировочные сборы в марте

Алина Савинова
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Молодежная сборная России по футболу не будет проводить тренировочные сборы в марте, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, молодежная команда с футболистами 2002 и 2003 годов рождения не будет собираться в марте. В настоящий момент у сборной нет главного тренера. Отмечается, что в будущем команда может состоять уже из игроков 2004 и 2005 годов рождения с новым тренерским штабом.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера молодежной сборной России претендуют несколько специалистов, включая Михаила Галактионова, возглавляющего «Локомотив».

С февраля 2022 года все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/molodezhnaya-sbornaya-rossii-ne-budet-provodit-sbory-v-marte/
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