Камбьяссо может возглавить молодежную сборную Аргентины

Победитель Лиги чемпионов в составе «Интера» Эстебан Камбьяссо может стать новым главным тренером молодежной сборной Аргентины U23.

Как сообщает D Sports Radio, 42-летний аргентинец имеет хорошие отношения с тренерским штабом основного состава и входит в число кандидатов на эту должность.

Камбьяссо в игроцкие годы выступал за «Реал», «Интер», «Лестер» и «Олимпиакос». В 2017 году он завершил карьеру, а в 2018-м несколько месяцев работал ассистентом главного тренера сборной Колумбии. Сейчас он без клуба.