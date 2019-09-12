Российская молодежка попросит УЕФА сократить дисквалификацию Игнатьева

Российский футбольный союз направит в УЕФА письмо с просьбой о сокращении дисквалификации нападающего молодежной сборной России Ивана Игнатьева. Об этом «СЭ» сообщил старший тренер молодежки Михаил Галактионов.

Игнатьев получил красную карточку на 87-й минуте отборочного матча Евро-2021 с командой Болгарии (0:0) за отмашку в единоборстве с защитником хозяев Петко Христовым. По практике, УЕФА может выписать российскому нападающему дисквалификацию вплоть до трех матчей.

— Игнатьев, сразу принес свои извинения команде, понимает, что был неправ. Мы со своей стороны поговорили с игроком, и будем направлять в УЕФА письмо с просьбой о сокращении дисквалификации, — сказал Галактионов в интервью корреспонденту «СЭ». (Александр Рогулев)

Иван Игнатьев — о своем удалении: «Не попал, значит...»

Игнатьев удален в матче с Болгарией за отмашку pic.twitter.com/IcQTxpXWAs — СЭ Футбол (@se_football) 10 сентября 2019 г.

Полностью интервью с Галактионовым читайте в ближайшее время.