Нападающий «Зенита» Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии на товарищеские матчи. Бразильцы проведут товарищеские игры против Венесуэлы и Японии. Встречи пройдут в Ресифи 10 и 14 октября соответственно.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» этим летом за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел две встречи в составе петербуржцев.

Полностью состав бразильцев выглядит следующим образом:

Вратари: Клейтон («Атлетику Минейру), Даниэл Фусату («Рома», Италия), Иван («Понте Прета»);

Защитники: Эмерсон («Бетис», Испания), Гуга («Атлетику Минейру»), Кайю Энрике («Флуминенсе»), Фелипе Жонатан («Сантос»), Бруну Фухс («Интернасионал»), Ибаньес («Аталанта», Италия), Луиз Фелипе («Лацио», Италия), Льянко («Торино», Италия);

Полузащитники: Аллан («Флуминенсе»), Бруну Гимараэш («Атлетику Паранаэнсе»), Дуглас Луис («Астон Вилла», Англия), Мауру Жуниор («Хераклес», Голландия), Педринью («Коринтианс»), Вендел («Спортинг», Португалия);

Нападающие: Антони («Сан-Паулу»), Малком («Зенит», Россия), Матеус Кунья («Лейпциг», Германия), Паулинью («Байер», Германия), Педру («Фиорентина», Италия), Родригу («Реал», Испания).