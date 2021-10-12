Галактионов недоволен игрой молодежной сборной России в первом тайме матча с Литвой

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата Европы против команды Литвы (3:0). Он отметил, что недоволен первым таймом.

«Очень тяжелая игра, — цитирует Галактионова сайт РФС. — Мы совершенно не удовлетворены тем, что происходило в первом тайме, у нас совсем ничего не получалось с точки зрения организации и качества игры. Пришлось в перерыве достаточно серьёзно поговорить с командой. Как с точки зрения психологии, так и определенных тактических нюансов. Поэтому я считаю, что второй тайм команда провела с хорошим посылом и настроением.

Понятно, что поле не позволяло делать многие вещи, но оно было одинаковым для всех, так что здесь пенять не на что. Но у нас были хорошие моменты и комбинации, после которых мы забили мячи. Команда хорошо перестроилась. В том числе по заменам. Ребята, которые вышли, очень усилили игру, добавили скорости и динамики.

Второй тайм провели совершенно по-другому. Если за первую половину я ребят ругал, то за вторые 45 минут можно поставить хорошую оценку и поблагодарить их за ту отдачу, те действия и тот результат, которого мы добились. Ключевым моментом матча был перерыв. Нам была нужна эта пауза, в которой мы могли друг другу посмотреть в глаза в команде. И мы с совершенно другим настроением вышли на второй тайм».

Дубль оформил нападающий Константин Тюкавин. Еще один гол литовцы забили в свои ворота.