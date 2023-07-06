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Сегодня, 10:54

Испания победила Украину и в пятый раз вышла в финал молодежного Евро

Мария Гусева
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Молодежная сборная Испании.
Фото AFP

Сборная Испании обыграла национальную команду Украины (5:1) в полуфинале молодежного чемпионата Европы.

Испанская команда в пятый раз вышла в финал за последние семь розыгрышей молодежного Евро.

За это время испанцы три раза выигрывали турнир (2019, 2013 и 2011), один раз завоевывали серебряные медали (2017).

В финале молодежного Евро-2023 команда Испании сыграет со сборной Англии. Решающая встреча пройдет 8 июля в 19.00 мск в Батуми (Грузия).

Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Украины по футболу
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