Испания победила Украину и в пятый раз вышла в финал молодежного Евро

Сборная Испании обыграла национальную команду Украины (5:1) в полуфинале молодежного чемпионата Европы.

Испанская команда в пятый раз вышла в финал за последние семь розыгрышей молодежного Евро.

За это время испанцы три раза выигрывали турнир (2019, 2013 и 2011), один раз завоевывали серебряные медали (2017).

В финале молодежного Евро-2023 команда Испании сыграет со сборной Англии. Решающая встреча пройдет 8 июля в 19.00 мск в Батуми (Грузия).