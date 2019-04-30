Сборная России для игроков 2004 года рождения сыграла вничью с Турцией в матче международного турнира в Италии и Словении - 1:1. Единственный мяч провел форвард "Чертаново" Сергей Пиняев.

Россияне набрали четыре очка в группе и сыграют в матче за пятое место.

Турнир Делле Национи

Групповой турнир

Турция – Россия 1:1 (0:1)

Голы: Пиняев, 11 - с пенальти (0:1). Ортакая, 70+1 (1:1).

Россия: Матюнин, Касабов, Стефанишин, Першин, Шнапцев, Грибакин (Васильев, 59), Александров (Марьянов, 36), Найченко (Донсков, 54), Гайнов, Козлов, Пиняев (Бабаев, 70).