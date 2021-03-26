Гол Гайча принес молодежной сборной Аргентины победу над Японией
Молодежная сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла Японию со счетом 1:0.
Единственный гол на 21-й минуте забил Адольфо Гайч.
Для форварда ЦСКА, который арендован итальянским «Беневенто», это третий гол в четырех матчах во всех турнирах. Ранее Гайч забил победный гол в матче серии А против «Ювентуса».
Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. На его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил гол и сделал результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю