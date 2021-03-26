Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Гол Гайча принес молодежной сборной Аргентины победу над Японией

14:52
Теги:

Молодежная сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла Японию со счетом 1:0.

Единственный гол на 21-й минуте забил Адольфо Гайч.

Для форварда ЦСКА, который арендован итальянским «Беневенто», это третий гол в четырех матчах во всех турнирах. Ранее Гайч забил победный гол в матче серии А против «Ювентуса».

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. На его счету 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил гол и сделал результативную передачу.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...