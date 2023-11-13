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Сегодня, 22:41

Салтыков покинул состав молодежной сборной России по медицинским причинам

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков по медицинским причинам покинул расположение молодежной сборной России.

Вместо него на товарищеские матчи против молодежной команды Белоруссии и минского «Динамо» был вызван Иван Иванов из «Чертаново-М».

«Никита Салтыков прибыл в расположение молодежной сборной с дискомфортом в коленном суставе, которое появилось во время матча с «Уралом» в рамках РПЛ. Чтобы не рисковать здоровьем футболиста, тренерским и медицинским штабами сборной было принято решение отпустить Салтыкова в расположение клуба для полноценного восстановления и предотвращения потенциальной возможности травматизма», — приводит пресс-служба РФС слова врача молодежной сборной России Ивана Агапова.

Молодежная сборная России сыграет против своих сверстников из национальной команды Белоруссии 15 ноября, а 19-го числа встретится с «Динамо».

В текущем сезоне 19-летний Салтыков провел за «Крылья» 18 матчей во всех турнирах, отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://rfs.ru/news/219392
Сборная России по футболу
Никита Салтыков
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