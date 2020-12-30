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Галактионов после продления контракта рассказал о задачах молодежной сборной

17:24
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал решение продлить с ним контракт. Новое соглашение заключено до конца 2022 года.

— Я очень рад продлению договора с Российским футбольным союзом, — цитирует официальный сайт РФС Галактионова. — По окончании моего текущего соглашения мы обсудили с руководством Союза условия его пролонгации. Отрадно, что наши взгляды и цели сходятся. Сейчас все мысли и работа направлены на успешное выступление на чемпионате Европы 2021 года.

Однако после этого турнира начнётся следующий отборочный турнир, и к нему приковано отдельное внимание, так как перед нашим тренерским штабом поставлена задача сформировать команду, которая приложит все усилия для успешного выступления в отборе и на чемпионате Европы 2023 года, являющемся циклом для последующего попадания на Олимпийские игры. Нам, конечно, интересно решать по-настоящему европейские задачи.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212951

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