Галактионов оценил игру Игнатьева, Лесового и Ломовицкого

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов на пресс-конференции после отборочного матча Евро-2021 с Болгарией (2:0) оценил игру своих футболистов.

— Как оцените игру Ивана Игнатьева?

— С учетом того, что взаимодействия пока не хватает, Ваня проделал большой объем работы, был остр в определенных моментах, хорошо цеплялся за мячи, но не хватало завершающих действий. Но это проблема организации наших атак, и мы будем работать над слаженностью взаимодействия, чтобы центрального нападающего выводить на завершение. Мы Иваном довольны и подбодрили его, но нюансы по открываниям, по взаимодействию с партнерами надо улучшить.

— Чем вызвана замена Лесового на Ломовицкого?

— Характер игры это подсказывал, ведь у нас есть два быстрых фланговых атакующих игрока. Ломовицкий добавил скорости и динамики. Лесовой сыграл хорошо, хоть и были неоправданные потери. Очень хорошо, что у нас есть футболисты, которые могут дополнять друг друга.

— Удалась игра флангами, особенно в атаке?

— Ломовицкий, Сулейманов, Лесовой и Глушенков выполнили план на игру, добавили скорости и агрессии. Очень много нюансов требует улучшения. Чем чаще будем собираться и больше будет тренировочной работы, тем взаимодействия будут улучшаться. Ребята сыграли качественно кто-то более, кто-то менее, но это нормально для первой игры. Самое главное — мы увидели реакцию футболистов, полнейшую самоотдачу, на поле не было равнодушных, чего в принципе быть не может в игре за сборную. (Евгений Белоусов)