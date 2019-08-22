Галактионов объяснил вызов Чалова в молодежку

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2021 против Сербии и Болгарии. В команду вызваны, в частности, игроки ЦСКА Федор Чалов и Иван Обляков.

— Перед тем как объявить состав, мы проговорили со Станиславом Черчесовым все моменты по игрокам молодежной сборной, которые являются также кандидатами в национальную команду, — цитирует официальный сайт РФС Галактионова. — Прежде всего, речь идет о Федоре Чалове и Иване Облякове, которые в июне находились в расположении главной команды страны. Сейчас ситуация является принципиально другой. Молодежная сборная стартует в отборочном цикле чемпионата Европы-2021, это уже официальные матчи.

Принцип тренерского штаба Станислава Черчесова заключается в том, что в таких ситуациях в национальную команду приглашаются игроки, которые имеют в ней стабильное место в основном составе. Так было в прошлом цикле с Головиным, а позапрошлом — с Зобниным и Миранчуком. Поэтому было принято решение, что в сентябре они будут вызваны в молодежную сборную.

Помимо этого, есть группа игроков, которая не смогла подойти в оптимальном состоянии к началу сентябрьского сбора. Даниил Круговой только начал работать с ограничениями после травмы, Максим Глушенков не готов, а Михаил Лысов получил повреждение на тренировке в клубе. Все они пропустят ближайший сбор команды, но в будущем мы, естественно, рассчитываем на них. В то же время, выздоровел и набрал форму Константин Кучаев, которого мы впервые вызвали в молодежную сборную. Кучаев — качественный игрок, который усилит конкуренцию внутри команды и поможет нам в играх европейской квалификации.