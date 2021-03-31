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Франция ведет в два мяча после первого тайма матча молодежного Евро-2021 против Исландии

20:04

Сборная Франции в матче молодежного Евро-2021 встречается с Исландией.

После первого тайма французы ведут со счетом 2:0 — отличились Маттео Гендузи и Одсонн Эдуар.

В параллельном матче группы C Россия после первого тайма уступает Дании со счетом 0:2. Такой результат не позволяет россиянам выйти в плей-офф Евро-2021.

Молодежке нужна победа над Данией. Все расклады в группе

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