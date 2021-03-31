Молодежке нужна победа над Данией. Все расклады в группе
Возможно, нашей команде потребуется выиграть с определенным счетом. Приводим все расклады в группе.
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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1. Дания
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2
|
2
|
0
|
0
|
3-0
|
6
|
2. Франция
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-1
|
3
|
3. Россия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-3
|
3
|
4. Исландия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-6
|
0
Дания — Россия
31 марта. Сомбатхей. Стадион «Халадаш». 19.00 (Матч ТВ — 18.55).
Судья: Мариани (Италия).
Исландия — Франция
31 марта. Дьер. Стадион «Дьирмот». 19.00 (Матч Футбол 2 — 18.55).
Судья: Фиссер (Бельгия).
Поражение от Франции заметно усложнило задачу нашей молодежке по выходу из группы. Команда Михаила Галактионова пробьется в четвертьфинал, если:
— обыграет Данию с разностью в два и более мячей, а Франция победит Исландию. В таком случае будет подсчитываться разность мячей в очных встречах тройки лидеров. У Франции, уступившей в первом туре, она точно будет положительной (2-1), россиянам же будут необходимы положительные (при победе в три мяча) или хотя бы нейтральные показатели (при победе в два гола);
— обыграет Данию, а Франция потеряет очки с Исландией;
— сыграет вничью с Данией, а Франция уступит Исландии;
— проиграет Дании, а Исландия победит Францию в два или три мяча. При равенстве очков будет считаться разность мячей в закрутке среди трех команд. У нашей сборной разность составит «+1» (4-3), у оппонентов — «0» и «-1» в зависимости от счета. Устроит россиян еще и победа островитян со счетом 1:0 или 2:1, в таком случае команда Галактионова будет выше по числу голов в закрутке (4-3 против 3-2 или 2-1 у французов).
При равенстве очков команд применяются следующие дополнительные критерии:
— результат матча или результаты матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— лучшая разность мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;
— наибольшее число мячей, забитых во всех матчах;
— лучший дисциплинарный рейтинг (три балла начисляются за красную карточку или удаление за две желтые карточки в одном матче, один балл начисляется за желтую карточку);
— рейтинг УЕФА для молодежных сборных.
(Кирилл Бурдаков)
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