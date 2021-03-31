Молодежке нужна победа над Данией. Все расклады в группе

Возможно, нашей команде потребуется выиграть с определенным счетом. Приводим все расклады в группе.

И В Н П М О 1. Дания 2 2 0 0 3-0 6 2. Франция 2 1 0 1 2-1 3 3. Россия 2 1 0 1 4-3 3 4. Исландия 2 0 0 2 1-6 0

Дания — Россия

31 марта. Сомбатхей. Стадион «Халадаш». 19.00 (Матч ТВ — 18.55).

Судья: Мариани (Италия).

Исландия — Франция

31 марта. Дьер. Стадион «Дьирмот». 19.00 (Матч Футбол 2 — 18.55).

Судья: Фиссер (Бельгия).

Поражение от Франции заметно усложнило задачу нашей молодежке по выходу из группы. Команда Михаила Галактионова пробьется в четвертьфинал, если:

— обыграет Данию с разностью в два и более мячей, а Франция победит Исландию. В таком случае будет подсчитываться разность мячей в очных встречах тройки лидеров. У Франции, уступившей в первом туре, она точно будет положительной (2-1), россиянам же будут необходимы положительные (при победе в три мяча) или хотя бы нейтральные показатели (при победе в два гола);

— обыграет Данию, а Франция потеряет очки с Исландией;

— сыграет вничью с Данией, а Франция уступит Исландии;

— проиграет Дании, а Исландия победит Францию в два или три мяча. При равенстве очков будет считаться разность мячей в закрутке среди трех команд. У нашей сборной разность составит «+1» (4-3), у оппонентов — «0» и «-1» в зависимости от счета. Устроит россиян еще и победа островитян со счетом 1:0 или 2:1, в таком случае команда Галактионова будет выше по числу голов в закрутке (4-3 против 3-2 или 2-1 у французов).

При равенстве очков команд применяются следующие дополнительные критерии:

— результат матча или результаты матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— лучшая разность мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;

— наибольшее число мячей, забитых во всех матчах;

— лучший дисциплинарный рейтинг (три балла начисляются за красную карточку или удаление за две желтые карточки в одном матче, один балл начисляется за желтую карточку);

— рейтинг УЕФА для молодежных сборных.

(Кирилл Бурдаков)