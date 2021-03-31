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Молодежке нужна победа над Данией. Все расклады в группе

00:10
30 марта. Сомбатхей. Тренировка молодежной сборной России. Фото Егор Слизяк, РФС
30 марта. Сомбатхей. Тренировка молодежной сборной России. Фото Егор Слизяк, РФС
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Возможно, нашей команде потребуется выиграть с определенным счетом. Приводим все расклады в группе.

И

В

Н

П

М

О

1. Дания

2

2

0

0

3-0

6

2. Франция

2

1

0

1

2-1

3

3. Россия

2

1

0

1

4-3

3

4. Исландия

2

0

0

2

1-6

0

Дания — Россия
31 марта. Сомбатхей. Стадион «Халадаш». 19.00 (Матч ТВ — 18.55).
Судья: Мариани (Италия).
Исландия — Франция
31 марта. Дьер. Стадион «Дьирмот». 19.00 (Матч Футбол 2 — 18.55).
Судья: Фиссер (Бельгия).

Поражение от Франции заметно усложнило задачу нашей молодежке по выходу из группы. Команда Михаила Галактионова пробьется в четвертьфинал, если:

— обыграет Данию с разностью в два и более мячей, а Франция победит Исландию. В таком случае будет подсчитываться разность мячей в очных встречах тройки лидеров. У Франции, уступившей в первом туре, она точно будет положительной (2-1), россиянам же будут необходимы положительные (при победе в три мяча) или хотя бы нейтральные показатели (при победе в два гола);

— обыграет Данию, а Франция потеряет очки с Исландией;

— сыграет вничью с Данией, а Франция уступит Исландии;

— проиграет Дании, а Исландия победит Францию в два или три мяча. При равенстве очков будет считаться разность мячей в закрутке среди трех команд. У нашей сборной разность составит «+1» (4-3), у оппонентов — «0» и «-1» в зависимости от счета. Устроит россиян еще и победа островитян со счетом 1:0 или 2:1, в таком случае команда Галактионова будет выше по числу голов в закрутке (4-3 против 3-2 или 2-1 у французов).

При равенстве очков команд применяются следующие дополнительные критерии:

— результат матча или результаты матчей между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— лучшая разность мячей, забитых и пропущенных во всех матчах;
— наибольшее число мячей, забитых во всех матчах;
— лучший дисциплинарный рейтинг (три балла начисляются за красную карточку или удаление за две желтые карточки в одном матче, один балл начисляется за желтую карточку);
— рейтинг УЕФА для молодежных сборных.

(Кирилл Бурдаков)

Дания U21 — Россия U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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