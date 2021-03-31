Судья правильно не назначил пенальти в пользу сборной России в матче с Данией
19:53
На 38-й минуте матча 3-го тура группового турнира Евро-2021 среди молодежных сборных Дания — Россия правильно поступил арбитр Маурицио Мариани, не назначив пенальти в ворота датчан.
В том эпизоде Андреас Поульсен положил руки на корпус Федора Чалова, но задержкой такие действия считать нельзя: защитник не препятствовал движению соперника, наш нападающий упал сам. Хотя итальянский судья находился не в лучшей позиции, он принял верное решение.
(Александр Бобров)
31 марта. Сомбатхей. Дания U21 — Россия U21.
31 марта. Сомбатхей. Дания U21 — Россия U21.
31 марта. Сомбатхей. Дания U21 — Россия U21.
7
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...