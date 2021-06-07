Форвард сборной Германии Нмеча — лучший бомбардир молодежного чемпионата Европы
01:57
Лучшим бомбардиром финальной стадии молодежного чемпионата Европы стал форвард сборной Германии Лукас Нмеча. В его активе четыре гола.
Германия стала победителем турнира. В финале немцы победили сборную Португалии (1:0). Нмеча стал автором единственного гола.
Сборная Германии выиграла молодежный чемпионат Европы в третий раз в своей истории.
Читайте также
6
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю