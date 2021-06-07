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Форвард сборной Германии Нмеча — лучший бомбардир молодежного чемпионата Европы

01:57
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Лучшим бомбардиром финальной стадии молодежного чемпионата Европы стал форвард сборной Германии Лукас Нмеча. В его активе четыре гола.

Германия стала победителем турнира. В финале немцы победили сборную Португалии (1:0). Нмеча стал автором единственного гола.

Сборная Германии выиграла молодежный чемпионат Европы в третий раз в своей истории.

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