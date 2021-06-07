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Нмеча признался, что с трудом помнит свой гол в финале молодежного чемпионата Европы

01:44

Форвард молодежной сборной Германии Лукас Нмеча поделился впечатлениями после финала чемпионата Европы против Португалии (1:0). Он забил единственный мяч в этой игре.

«С ходу я даже не могу вспомнить забитый мяч: был в хорошей позиции, и Ридле [Баку] дал мне пас, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 7 июня. —  Первым касанием я прокинул мяч мимо вратаря, а затем уже оставалось только отправить его в сетку.

Мы команда, у каждого своя роль. Сегодня мы сыграли здорово и очень рады, что победили. У нас хорошая команда — с характером, работоспособная и талантливая".

Сборная Германии выиграла молодежный чемпионат Европы в третий раз в своей истории.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/under21/match/2031981--germany-vs-portugal/

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