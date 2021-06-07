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Российский полузащитник Макаров попал в символическую сборную молодежного чемпионата Европы

19:24
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Полузащитник «Рубина» и молодежной сборной России Денис Макаров вошел в символическую сборную молодежного чемпионата Европы по версии официального сайта УЕФА.

Символическую сборную составили технические наблюдатели УЕФА: Боштьян Цесар, Козмин Контра, Душан Фитцел, Джон Пикок и Тибор Шиша.

Вратари: Андрей Влад (Румыния), Марко Карнесекки (Италия), Диогу Кошта (Португалия).

Защитники: Давид Раум (Германия), Диогу Кейрош (Португалия), Нико Шлоттерберг (Германия), Мадс Бек (Дания), Перр Схюрс (Нидерланды), Виктор Нельссон (Дания), Ридле Баку (Германия), Хорхе Куэнка (Испания).

Полузащитники: Фабиу Виейра (Португалия), Дани де Вит (Нидерланды), Гонсало Вильяр (Испания), Витинья (Португалия), Никлас Дорш (Германия), Денис Макаров (Россия), Арне Майер (Германия).

Нападающие: Лука Иванушец (Хорватия), Лукас Нмеча (Германия), Якоб Брюн-Ларсен (Дания), Дани Мота (Португалия), Хави Пуадо (Испания).

Чемпионат Европы выиграла сборная Германии, которая в финале победила Португалию (1:0). Российская команда не сумела выйти из группы

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/under21/news/026a-1276b492bd2e-aaae48aa5a6f-1000--%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-u21/?iv=true

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