Российский полузащитник Макаров попал в символическую сборную молодежного чемпионата Европы

Полузащитник «Рубина» и молодежной сборной России Денис Макаров вошел в символическую сборную молодежного чемпионата Европы по версии официального сайта УЕФА.

Символическую сборную составили технические наблюдатели УЕФА: Боштьян Цесар, Козмин Контра, Душан Фитцел, Джон Пикок и Тибор Шиша.

Вратари: Андрей Влад (Румыния), Марко Карнесекки (Италия), Диогу Кошта (Португалия).

Защитники: Давид Раум (Германия), Диогу Кейрош (Португалия), Нико Шлоттерберг (Германия), Мадс Бек (Дания), Перр Схюрс (Нидерланды), Виктор Нельссон (Дания), Ридле Баку (Германия), Хорхе Куэнка (Испания).

Полузащитники: Фабиу Виейра (Португалия), Дани де Вит (Нидерланды), Гонсало Вильяр (Испания), Витинья (Португалия), Никлас Дорш (Германия), Денис Макаров (Россия), Арне Майер (Германия).

Нападающие: Лука Иванушец (Хорватия), Лукас Нмеча (Германия), Якоб Брюн-Ларсен (Дания), Дани Мота (Португалия), Хави Пуадо (Испания).

Чемпионат Европы выиграла сборная Германии, которая в финале победила Португалию (1:0). Российская команда не сумела выйти из группы