Экс-тренер «Спартака» Рианчо поздравил молодежную сборную России с победой над Испанией

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу молодежной сборной России над Испанией (1:0) в матче квалификации на чемпионат Европы-2023.

«Поздравляю молодежную сборную с победой! Я всегда говорил, что у России большой потенциал для игроков, но его надо развивать. Потенциал должен иметь непрерывность в обучении. Если Россия стремится развивать потенциал молодых игроков, она должна делать ставку на то, чтобы дать этим ребятам игровое время», — сказал Рианчо «СЭ».

Единственный гол в прошедшей игре забил форвард Константин Тюкавин.

Команда Михаила Галактионова нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15). Испанцы занимают первое место в группе по дополнительным показателям.