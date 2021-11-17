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Экс-тренер «Спартака» Рианчо поздравил молодежную сборную России с победой над Испанией

10:26
Рауль Рианчо. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Рауль Рианчо. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу молодежной сборной России над Испанией (1:0) в матче квалификации на чемпионат Европы-2023.

Чемпионат Европы U21. Группа C
16 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Россия U21
1:0
Испания U21
Судьи
Йохем Камфайс

«Поздравляю молодежную сборную с победой! Я всегда говорил, что у России большой потенциал для игроков, но его надо развивать. Потенциал должен иметь непрерывность в обучении. Если Россия стремится развивать потенциал молодых игроков, она должна делать ставку на то, чтобы дать этим ребятам игровое время», — сказал Рианчо «СЭ».

Единственный гол в прошедшей игре забил форвард Константин Тюкавин.

Команда Михаила Галактионова нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15). Испанцы занимают первое место в группе по дополнительным показателям.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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