Галактионов остался доволен игрой России против Испании

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал исторической победу над Испанией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023.

— Перед матчем на пресс-конференции мы говорили, что очень важно подойти к этой игре правильно ментально, — цитирует пресс-служба РФС Галактионова. — И постараться играть от себя, в том смысле, что нам было очень важно, чтобы ребята не стушевались и старались выполнять правильные действия в атаке, в обороне, в прессинге в определенных зонах. Я считаю, что нам это удалось. По организации игры мы сегодня выглядели уверенно. Были еще несколько моментов, которые можно было реализовывать. Историческая, хорошая победа, но вся борьба еще впереди.

— Испанский тренер сказал, что они никогда не играли в подобных погодных условиях. Как наша команда реагирует на такую температуру?

— Мы-то, понятно, адаптированы. Для нас такие условия более привычны. Когда мы, например, играем в Испании в очень жаркую погоду, то для нас это тоже не совсем комфортно. Так что условия равные. В прошлый раз привычнее было им, сейчас — нам. Это нормально.