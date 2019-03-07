Дивеев и Сулейманов вызваны в состав молодежной сборной России на матчи со Швецией и Норвегией

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на контрольные матчи со Швецией (22 марта) и Норвегией (25 марта). Игры состоятся в испанской Марбелье, сообщает сайт РФС.

Вратари: Иван Ломаев ("Чертаново"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники: Сергей Бородин ("Краснодар-2"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Сочи"), Данил Круговой ("Уфа"), Иван Лапшов ("Казанка"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Николай Рассказов ("Спартак").

Полузащитники: Амир Адуев ("Монпелье", Франция), Даниил Глебов ("Ростов"), Артем Голубев ("Краснодар-2"), Александр Ломовицкий ("Спартак"), Леон Мусаев ("Зенит-2"), Иван Обляков (ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (оба - "Краснодар"), Роман Тугарев ("Локомотив").

Нападающие: Максим Глушенков ("Спартак"), Вячеслав Грулев ("Динамо"), Иван Игнатьев ("Краснодар").

Сборная России попала в отборочную группу ЧЕ-2021 U-21 вместе со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии. Свой стартовый матч в европейской квалификации россияне проведут 6 сентября против Сербии.